احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
منطقة القصيم
 38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات
منطقة الجوف
 أمانة القصيم تنفذ 11 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية
منطقة القصيم
 الإعصار سوريغاي يصل للدرجة الخامسة قبالة سواحل الفلبين
أبرز المواد
 أمانة الباحة تنفذ أكثر 4500 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي والأسواق
منطقة الباحة
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة
أبرز المواد
 أمين منطقة نجران يتفقد عدداً من المحال التجارية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة نجران
 متحدث الصحة : لا نزال في مرحلة قلق ورصد أعداد حالات إصابة بكورونا تعدّ أعلى مما كانت عليه في مطلع العام الحالي 2021م
أبرز المواد
 الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية يرفع الشكر للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح التصفيات النهائية “افتراضياً” وتميزها
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تبتكر الموروث لاستشراف المستقبل في يوم التراث العالمي
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع

المنطقة الشرقية
أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

المنطقة الشرقية
أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

منطقة القصيم
38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات

38 ألف طالب من مدارس “تعليم الجوف” للمرحلتين المتوسطة والثانوية يؤدون الاختبارات

منطقة الجوف

أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=974025
الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تنفيذها 10120 جولة رقابية، و80 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن إغلاق 96 منشأة مخالفة، فيما تم تحرير 435 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا ” وتطبيق ” توكلنا “.

وأكدت على أنها تعمل على تكثيف الجولات الرقابية التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي عبر خطة تم وضعها تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940، خلال الفترة من 11/04/2021م الى 17/04/2021م، 2499 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعية الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز ٩٤٠

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات

أمين الشرقية يصدر قرارات بتكليف كفاءات لقيادة بعض المناصب في الوكالات والإدارات
أمير الشرقية: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكد العناية بالقرآن وتلاوته

أمير الشرقية: مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تؤكد العناية بالقرآن وتلاوته
جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم

جمعية ترميم الخيرية بالشرقية : فريق تطوعي يشارك في الترميم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*