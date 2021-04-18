“قدرة” الرس تدعم المشاريع الناشئة بمحفظة تقدر بـ 2 مليون ريال

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أنهت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس دراسة عدد من المشاريع الناشئة لدعم الأسر المنتجة وتمكين الأشخاص منذوي الإعاقة بالاستقلال المادي من مستفيدي الجمعية وغير المستفيدين من الأصحاء والأسر المنتجة ويأتي هذا الدعم من خلال عقد شراكةمجتمعية مع صندوق التنمية الاجتماعية حيث بلغ عدد المشاريع المدعومة خمسة مشاريع منها ثلاث مشاريع قائمة وأثنين تحت الدراسةللتأكد من توافقهما مع الاشتراطات الخاصة ببرنامج الدعم, فيما صرفت “قدرة” 125 ألف ريال للمشاريع التي تم الموافقة عليها, كما تقومالجمعية الأهلية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة “قدرة” بتقديم دارسة ودورات للراغبين بالحصول على دعم المشاريع الناشئة من قبلمختصين لضمان الاستفادة الكاملة من قيمة القروض التي تصل إلى 50 ألف ريال بدون فوائد وعلى دفعات ميسرة بعد افتتاح المشروع كماتقوم الجمعية بتسويق المشروع دعائياً بعد الافتتاح, ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. محمد بن صالح العوفي أن الجمعيةتمكنت من الظفر بعقد شراكة مجتمعية مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم الدعم المالي للمشاريع الصغيرة لمستفيدي الجمعية ولغيرالمستفيدين من الأصحاء والأسر المنتجة, كما أكد أن “قدرة” تقوم على تسويق جميع المشاريع دعائياً لضمان نجاحها وإعطاء أصحابالمشاريع مهلة سماح لمدة شهرين قبل سداد المبلغ بأقساط ميسرة وبدون فوائد داعيا الراغبين بالاستفادة من هذا الدعم التقدم مباشرة علىالجمعية بمقرها الرئيسي بمحافظة الرس.