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المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ في مصر

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المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ في مصر

المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ في مصر
http://almnatiq.net/?p=974031
المناطق - واس

تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا و مصابين.
وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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