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في الربع الأول من 2021.. منظومة أمانة الاحساء التقنية تُنجز 1787 خدمة الكترونية لمستفيديها

في الربع الأول من 2021.. منظومة أمانة الاحساء التقنية تُنجز 1787 خدمة الكترونية لمستفيديها

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في الربع الأول من 2021.. منظومة أمانة الاحساء التقنية تُنجز 1787 خدمة الكترونية لمستفيديها

في الربع الأول من 2021.. منظومة أمانة الاحساء التقنية تُنجز 1787 خدمة الكترونية لمستفيديها
http://almnatiq.net/?p=974033
الاحساء- المناطق

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة وانطلاقاً من مساعيها الرامية الى تعزيز الجهود الهادفة الى تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية ، والسعي الى تقديم كافة الخدمات البلدية من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، قامت وخلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بتقديم واتمام 1013 خدمة ومعاملة الكترونية للمستفيدين ، بالإضافة الى انجاز 774 طلباً للدعم الفني المتعلق بإجراءات الفرز والدمج لقطع الأراضي ، وكذلك التفاعل مع 1876 طلباً للمساعدة الفورية عبر البوابة الالكترونية للامانة .
في حين أكد مساعد أمين الاحساء لتقنية المعلومات المهندس محمد بن قادي الفقير على ان الأمانة سعت الى إيجاد تطبيقات وأنظمة الكترونية ورقمية عدة تُحقق اعلى استفادة من القنوات والوسائل التقنية التفاعلية ، ويأتي ذلك في إطار الخطط المستمرة التي تنتهجها الأمانة في هذا الجانب وتقديم كافة خدماتها للمستفيدين من خلال المنظومة التقنية وصولاً الى رفع الإنتاجية والكفاءة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين والتيسير عليهم وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية ، مبيناً ان خطط واستراتيجيات الأمانة تهدف الى تعزيز التطوير الاجرائي تحقيقاً للاستثمار الأمثل لتقنية المعلومات في القطاع البلدي حيث قامت الأمانة في هذا الجانب بخطوات عدة ومنها ( حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة من خلال نظام يتيح للمستفيد إمكانية تقديم طلب اعتماد مخططات الأراضي وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة لهذا الاجراء الكترونياً ، المنظومة الالكترونية لفرز ودمج الأراضي عبر نظام الكتروني يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم واكمال اجراءاتهم بواسطة المكاتب الهندسية المؤهلة لدى الأمانة ، اطلاق الإصدار الثالث لمنظومة البُنى التحتية وتنسيق المشاريع ” نظام رخص الحفريات الالكتروني ” ، المنظومة الالكترونية لادارة ونقل النفايات الصلبة ، خدمة الاستعلام وإلغاء الرخص التجارية ، المشاركات التطوعية ، تطوير نظام صيانة الانارة) .

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