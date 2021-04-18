تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في المملكة

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http://almnatiq.net/?p=974036
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الإثنين استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من المناطق.

وقال المركز إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية، توقع المركز أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بمكة المكرمة 39 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 15 درجة.

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