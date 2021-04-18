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النيابة توضح عقوبة العبث بمنظومة منصات التعليم عن بعد

النيابة توضح عقوبة العبث بمنظومة منصات التعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=974040
المناطق - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن النظام يحظر المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها العبث بها.

وبينت أن كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الموضحة في النظام يعاقب بالسجن 4 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال.

ولفتت إلى أن الجرائم تتمثل في النحو التالي:

1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدميرها، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.

وشددت على أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام.

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