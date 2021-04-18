احدث الأخبار

شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة
أبرز المواد
 إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 “سريع” يوضح كيفية تفعيل خدمة “الحوالة السريعة”
أبرز المواد
 منصة “إحسان” تكشف عن مبلغ التبرعات منذ إطلاقها
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توضح خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار
أبرز المواد
 النيابة توضح عقوبة العبث بمنظومة منصات التعليم عن بعد
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في المملكة
أبرز المواد
 في الربع الأول من 2021.. منظومة أمانة الاحساء التقنية تُنجز 1787 خدمة الكترونية لمستفيديها
المنطقة الشرقية
 المملكة تعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ في مصر
أبرز المواد
 “قدرة” الرس تدعم المشاريع الناشئة بمحفظة تقدر بـ 2 مليون ريال
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تنفذ 10200 جولة رقابية على المنشآت التجارية وتغلق 96 منشأة مخالفة خلال أسبوع
المنطقة الشرقية
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة

شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة

أبرز المواد
إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

أبرز المواد
“سريع” يوضح كيفية تفعيل خدمة “الحوالة السريعة”

“سريع” يوضح كيفية تفعيل خدمة “الحوالة السريعة”

أبرز المواد

“شؤون الحرمين” توضح خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار

“شؤون الحرمين” توضح خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار
http://almnatiq.net/?p=974044
المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، خطط إدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأكد مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أن الإدارة استعدت لمواجهة الأمطار عن طريق تشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا ليتم تنفيذها بطريقة مهنية.

وأشار إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقًا في توسعة الملك فهد، والتي تتسع لنحو 2000 معتمر، مقسمة إلى قسمين أحدهم للرجال والآخر للنساء.

وأضاف أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين، وذلك للحفاظ على التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة

شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة
الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة
إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*