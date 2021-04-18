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إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

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إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”

إغلاق 16 مسجداً في 6 مناطق بسبب “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=974055

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 16 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 16 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 70 يوماً 644 مسجداً، فتح منها 610 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض، رُصدت بها عشر حالات إصابة , ومسجدان بمنطقة جازان ُرصدت حالتان بها, ومسجد بالمناطق التالية: عسير و الحدود الشمالية والباحة و الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، أربعة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة, واثنين بمنطقة الشرقية, ومسجد واحد بالمناطق التالية: تبوك وجازان و الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي تأكيد مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد، ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين بالتقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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