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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة

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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=974059
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم – بمشيئة الله -، يتضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة، تشمل محافظة جدة ،ورابغ ،والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد .

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