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“البيئة” تضبط كميات ضخمة من الحطب المحلي المستخدم للنشاط التجاري بالرياض

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“البيئة” تضبط كميات ضخمة من الحطب المحلي المستخدم للنشاط التجاري بالرياض

“البيئة” تضبط كميات ضخمة من الحطب المحلي المستخدم للنشاط التجاري بالرياض
http://almnatiq.net/?p=974077
المناطق - واس:

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأسبوع الماضي في الرياض, كميات من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت المحلات التجارية (المطاعم – المخابز)، حيث تمثلت الكميات المضبوطة في عدد (32) محلًا تجاريًا تستخدم الحطب المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 77.2 متر مكعب، وتم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين.

وتأتي هذه الحملة التي نفذها مكتب الوزارة في الرياض، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة واستدامتها.

وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المحلات التجارية والمطاعم إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين.

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