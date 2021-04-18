الهلال يتخطى شباب الأهلي بثنائية ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

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تمكن فريق الهلال من تحقيق الفوز على نظيره شباب الأهلي دبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.

وأحرز الهلال هدفه الأول في المباراة بالدقيقة (14) عن طريق محترفه الفرنسي غوميز، بعد تمريرة من محمد البريك سكنت وسط مرمى شباب الأهلي.

وسجل هدف الهلال الثاني في الدقيقة (28)، أندري كاريلو، بعد تمريرة من محمد البريك، سكنت يمين مرمى شباب الأهلي الإماراتي.

بهذه النتيجة تصدر فريق الهلال، ترتيب المجموعة الأولى، بـ4 نقاط، يليه فريق استقلال طهران، بـ4 نقاط أيضًا، ويأتي فريق وأجمك الأوزبكي في المركز الثالث بنقطة واحدة، وشباب الأهلي الإماراتي في المركز الرابع بنقطة واحدة.

هدف الهلال الثاني في شباب الأهلي :



تتكلم عن الأسيست من البريك ✅

أو الإستلام والإنهاء الرائع من كاريلو 😍#الهلال_شباب_الاهلي pic.twitter.com/14Nh9P0dNp — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 18, 2021