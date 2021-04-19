الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

المناطق - الرياض:

سقط فريق الأهلي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الدحيل القطري، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.

واحرز فريق الدحيل القطري، هدفه في الدقيقة (53) عن طريق لاعبه ميكاييل أولونجا، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار مرمى حارس الأهلي محمد العويس.

وأدرك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة (90+1) عن طريق لاعبه المحترف عمر السومة، بعد تمريرة من معتز هوساوي تسكن يمين مرمى الدحيل القطري.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 فرق؛ الأهلي، والشرطة العراقي، واستقلال طهران، والدحيل القطري.

وكان الأهلي تلقى خسارة ثقيلة أمام استقلال طهران بخمسة أهداف مقابل هدفين، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا 2021.

هدف الأهلي الحاسم في شباك الدحيل بالدقائق الأخيره ..



أسيست معتز هوساوي / إنهاء السومة 😍! #الاهلي_الدحيل

pic.twitter.com/ZwyXXljsgc — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) April 18, 2021