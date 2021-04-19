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أمير حائل يدشن مبادرة العطاء

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أمير حائل يدشن مبادرة العطاء

أمير حائل يدشن مبادرة العطاء
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المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل “عن بعد” أمس الأحد، مبادرة العطاء ضمن مبادرات صندوق الدعم المجتمعي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد وأعضاء مركز الدعم بالمنطقة .

وتتضمن مبادرة العطاء أربع برامج، هي: برنامج ( ضياء ) لدعم فواتير الكهرباء للأسر المحتاجة في المنطقة، وبرنامج إطعام الخير المقدم للأسر المحتاجة، وهو عبارة عن كوبونات يستلم من خلالها المستفيدون المواد الغذائية التي يحتاجونها، وبرنامج السلال الغذائية، وتوزع على المستفيدين في القرى المحتاجة. وبرنامج 45 ألف وجبة غذائية عن طريق جاهز توزع طيلة شهر رمضان، ويقوم المتطوعون بالإشراف على توزيعها يومياً.

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