رسالة من “توكلنا” تُثير حالة ذعر بين طالبات جامعة عبدالرحمن بن فيصل

المناطق - الدمام:

كشفت طالبات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن تسبب رسالة تحذيرية وصلت إليهن من تطبيق “توكلنا” في حالة من الذعر خلال أدائهن الاختبارات أمس (الأحد) بقاعة اختبارات كلية الحاسب (بنات).

وأوضحت الطالبات، أنه عقب دخولهن قاعة الاختبار في الكلية وصلت رسالة إليهن من تطبيق “توكلنا” تحذرهن من وجود شخص مخالط أو مصاب بـ “كورونا”.

ولفتن إلى أنهن حاولن التواصل مع المسؤولين دون فائدة، لذا اضطررن إلى تأدية الاختبار وسط حالة من الخوف والرهبة.

وعلق وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي على الواقعة، مشيراً إلى أن إدارة الكلية أعادت على الفور فحص كل القاعات وفحص حرارة جميع الطالبات والتأكد من سلامتهن جميعاً.

ونوه إلى أنه جرى التأكد أيضاً من عمل تطبيق “توكلنا” وأنه محدث لدى الجميع، مبيناً أنه لم ترصد أي حالة إصابة أو حتى مخالطة من جميع الطالبات والمراقبات.

وبيّن أنه جرى الرد على جميع الرسائل الإلكترونية التي وصلت إلى الكلية بذلك الخصوص من أجل طمأنة الطالبات، مشدداً على التزام الجامعة بالتعليمات والتوجيهات الواردة من الوزارة.