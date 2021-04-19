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الأمير فهد بن جلوي يتوج النصر ببطولة دوري السلة

الأمير فهد بن جلوي يتوج النصر ببطولة دوري السلة
http://almnatiq.net/?p=974124
المناطق - واس:

نيابة عن وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، توج نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نادي الوحدة 76 – 70 في اللقاء الفاصل لنهائي الدوري الذي أقيم اليوم على صالة وزارة الرياضة بالرياض، وتوج فريق الوحدة بالميداليات الفضية لتحقيقه المركز الثاني ونادي الهلال بالميداليات البرونزية.

بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي والذي قدم الشكر إلى سمو وزير الرياضة على رعايته للبطولة وإلى سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لحضوره النهائي وتتويج البطل.
وهنأ طاشكندي نادي النصر بتحقيق بطولة الدوري، ونادي الوحدة لتحقيقه المركز الثاني، ونادي الهلال لتحقيقه المركز الثالث. متمنياً لجميع الأندية التوفيق في المشاركات القادمة.

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