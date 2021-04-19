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جامعة جازان تكشف نتائج التحقيقات بواقعة اختبار الطالبات بالممرات

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جامعة جازان تكشف نتائج التحقيقات بواقعة اختبار الطالبات بالممرات

جامعة جازان تكشف نتائج التحقيقات بواقعة اختبار الطالبات بالممرات
http://almnatiq.net/?p=974127
المناطق - جازان:

أبرز المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق نتائج التحقيقات في واقعة تأدية بعض طالبات كلية الصيدلة اختباراتهن في إحدى ممرات الكلية، مشدداً على أنه لا يمكن بأي حال تبرير ما حدث.

وبين محرق أن التحقيقات توصلت إلى أن تأخر مسؤولة الصيانة عن الحضور تسبب في عدم تشغيل تكييف القاعات، ومن ثم إجراء الاختبارات بالممرات خوفاً على الطالبات.    

وأشار في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه صدر قرار بناءً على التحقيقات بإنهاء تكليف ثلاثة من المُتسببات في الواقعة، كما سيتم محاسبتهن على هذا الأمر طبقاً للأنظمة واللوائح.    

وقدم المتحدث باسم جامعة جازان، الاعتذار للطالبات اللاتي ظهرن وهن يؤدين اختباراتهن في إحدى ممرات الكلية، مبيناً أنه كان بإمكان إدارة الكلية التصرف بشكل أفضل.    

ونوه إلى أن 40% من المقررات الدراسية داخل الجامعة يتم إجراء اختباراتها عن بُعد، لكن بقية المُقررات تستلزم الاختبارات الحضورية. 

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