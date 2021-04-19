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بأكثر من 4 ملايين ريال.. خيرية فهد بن سلطان تواصل توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد في تبوك

بأكثر من 4 ملايين ريال.. خيرية فهد بن سلطان تواصل توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد في تبوك
http://almnatiq.net/?p=974137
المناطق- تبوك - علي العميري:

تواصل جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية بمنطقة تبوك توزيع السلال الغذائية وكسوة العيد على الجمعيات الخيرية كافة في المنطقة بقيمة إجمالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال، بالإضافة إلى تقديم  (10) آلاف بطاقة شراء غذائية و( 12) ألف كرتون من التمور.

وقال أمين جمعية فهد بن سلطان الاجتماعية الخيرية الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان إن الجمعية تواصل ذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة لإيصال المساعدات لمستحقيها في أسرع وقت، ومن أجل أن تلبي المساعدات بكمها ونوعها متطلبات الأسر المحتاجة.

وأشار اللحيدان إلى أن الجمعية ستتابع عملية وصول السلال الغذائية وكسوة العيد إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعيات، مبيناً أنه يشرف على توزيع هذه المبادرات لجنة بهذا الخصوص مكونة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة.

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره  لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية، على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بالمنطقة سائلاً المولى أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.

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