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الأمين العام لـ”مجلس التعاون” يؤكد أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته

الأمين العام لـ”مجلس التعاون” يؤكد أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته
http://almnatiq.net/?p=974141

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ضرورة التنسيق والتعاون مع منظمة التعاون الرقمي لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته تنفيذاً لما ورد في إعلان العلا الصادر عن (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ، معبراً عن تقديره الكبير لمبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وثمن معالي الأمين العام ما تقوم به دول المجلس من تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة استجابة لمتطلبات المستقبل، واستعداداً لما سيفرضه من منافسة وتحديات تتطلب تكثيف الجهود والعمل بفكر استباقي في الدفع نحو التحول الرقمي، والاستفادة من فرص النمو المستدام في كافة المجالات، مقدراً عالياً جهود المملكة في طرح مبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي والتي عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي، متطلعاً لتعزيز التعاون مع المنظمة الوليدة لتكامل الجهود نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

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