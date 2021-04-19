أسواق عرعر.. وفرة في الأصناف وحركة شرائية نشطة

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رصدت عدسة “واس” وفرة كبيرة في مختلف الأنواع والأصناف من الخضار واللحوم بأسواق عرعر، وحركة شرائية نشطة وسط تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد أسواق الخضار والفاكهة واللحوم مدينة عرعر خلال شهر رمضان المبارك إقبالًا من الأهالي والمقيمين لشراء احتياجاتهم.