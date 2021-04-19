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أمير القصيم يطلق حملة “نتراحم معهم”

أمير القصيم يطلق حملة “نتراحم معهم”
http://almnatiq.net/?p=974154

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بالمنطقة -عبر الاتصال المرئي- أمس، حملة اللجنة تحت شعار “نتراحم معهم”.
وأوضح سموه أن الحملة تعد إحدى المبادرات الخيرية في شهر الخير، التي تهدف إلى كفالة 169 أسرة سجين وإخراج 95 موقوفًا, مشيراً إلى أن مثل هذه الحملات تؤكد حجم التكاتف والتعاضد بين فئات المجتمع كافة، وهو المنهج الذي حرصت عليه القيادة الرشيدة من خلال تعزيز جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” لما لها من أهداف نبيلة.
وتطلع الأمير فيصل بن مشعل إلى أن تتجاوز الحملة مستهدفاتها، خاصة مع ما عُرف من أبناء الوطن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص رغبتهم بالبذل والعطاء، وحرصهم على احتساب الأجر والثواب من عند الله في هذا الشهر الفضيل.
وكانت الحملة قد تخللها كلمة لرئيس لجنة تراحم القصيم سليمان العمري أكد فيها حرص اللجنة على تفعيل المبادرات النوعية في العمل الخيري، حيث ابتكرت بدائل حديثة تسهم في تحقيق الأهداف الأساسية لرعاية السجناء وأسرهم وتمكين المفرج عنهم للوصول إلى الاستقرار النفسي والأسري والاجتماعي.

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