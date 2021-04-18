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مدير تعليم صوير يتفقد سير الاختبارات النهائية في المدارس

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مدير تعليم صوير يتفقد سير الاختبارات النهائية في المدارس

مدير تعليم صوير يتفقد سير الاختبارات النهائية في المدارس
http://almnatiq.net/?p=974168
المناطق - الجوف

تفقد مدير مكتب تعليم صوير التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ،محمد بن حميدي الرويلي يوم أمس الأحد ١٤٤٢/٩/٦هـ ، يرافقه عدد من المشرفين والمساعدين بالمكتب،‏ بعض المدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية التابعة لتعليم صوير، وذلك للاطمئنان على سير أعمال تنظيم الاختبارات النهائية للفصل الثاني .

كما تابع الرويلي مع المشرفين التربويين سير العملية التعليمية للاختبارات بعدد من مدارس الابتدائية،لما تبقى الاختبارات النهائية للفصل الثاني من العام الدراسي ١٤٤٢هـ ،”عن بعد” ، متمنيا لجميع الطلاب المزيد من التفوق والنجاح .

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