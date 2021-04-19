عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

أبرز المواد
مدير تعليم صوير يتفقد سير الاختبارات النهائية في المدارس

مدير تعليم صوير يتفقد سير الاختبارات النهائية في المدارس

منطقة الجوف
بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟

بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟

أبرز المواد
رسميا.. إعلان دوري السوبر الأوروبي “الانفصالي”

رسميا.. إعلان دوري السوبر الأوروبي “الانفصالي”

أبرز المواد

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج
http://almnatiq.net/?p=974172
المناطق - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، كما حضره السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

روابط ذات صلة

بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟

بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟
رسميا.. إعلان دوري السوبر الأوروبي “الانفصالي”

رسميا.. إعلان دوري السوبر الأوروبي “الانفصالي”
أزمة سد النهضة.. “تحركات مصرية” في إفريقيا

أزمة سد النهضة.. “تحركات مصرية” في إفريقيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*