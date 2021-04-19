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‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

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‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩
http://almnatiq.net/?p=974177
المناطق - نجران

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم ، القيادات العسكرية في كلاً من جازان ونجران وشروره ، والوحدات التابعة لها.
واستمع معالية أثناء الزيارة إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة، وقادة الوحدات حول المهام والواجبات العملياتية للمنطقة ، والإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات المرابطة .
كما نقل معالي رئيس هيئة الأركان العامة تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك . مشيداً بالمواقف الشجاعة والبطولية للقوات المسلحة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم ،
مشيداً في الوقت ذاتة بالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتع به منسوبو القوات المسلحة في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم . وفي ختام الجولة شارك معالية وجبة الافطار مع منسوبي الوحدات المشاركين من قوات التحالف .

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