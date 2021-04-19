عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأرصاد: أربع مناطق تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة

الأرصاد: أربع مناطق تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة

أبرز المواد
‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

منطقة جازان
الولايات المتحدة تسجل 694 وفاة و60947 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 694 وفاة و60947 إصابة جديدة بكورونا

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

أبرز المواد

الأرصاد: أربع مناطق تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة

الأرصاد: أربع مناطق تشهد هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة
http://almnatiq.net/?p=974180
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, حالة البحر متوسط الموج.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل 694 وفاة و60947 إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 694 وفاة و60947 إصابة جديدة بكورونا
ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج

ولي العهد يلتقي مبعوث رئيس وزراء بريطانيا لمنطقة الخليج
بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟

بدأت كمزحة.. لماذا الصعود الكبير لعملة “دوجكوين”؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*