مركز “الأرصاد” ينبه أهالي المدينة المنورة لطقس غير مستقر

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.



وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.