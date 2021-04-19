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منطقة جازان

مركز “الأرصاد” ينبه أهالي المدينة المنورة لطقس غير مستقر

مركز “الأرصاد” ينبه أهالي المدينة المنورة لطقس غير مستقر
http://almnatiq.net/?p=974186
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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