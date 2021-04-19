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الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة
http://almnatiq.net/?p=974192
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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