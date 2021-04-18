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الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

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الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=974195
المناطق - الرياض:

بين الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أخذ المسلمة لحبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان، وكذلك متى يكون القيء مُفسداً للصيام.

وقال، خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أنه يجوز للمرأة أخذ هذه الحبوب إذا لم تكن مضرة بصحتها، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب قبل الإقدام على تناولها.

ونصح “الخثلان” بعدم أخذ هذه الحبوب مطلقًا؛ لأنها تمنع حدوث شيء طبيعي بجسم المرأة، مرجحًا أن يكون لهذا المنع آثار سلبية على صحة المرأة على المدى البعيد.

من جهة أخرى، نبّه الشيخ بأن القيء يصبح مُفسداً للصيام إذا تعمد المرء التقيؤ، أما في حال كان الأمر خارجًا عن إرادة المسلم فيعد صومه صحيحًا.

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