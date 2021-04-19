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مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”

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مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”

مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”
http://almnatiq.net/?p=974198

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة ‏حائل، تشغيل الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل بمركز الحليفة العلياء التابع لمحافظة الحائط.

يأتي ذلك لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات المياه، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية بنقل المياه وتوزيعها، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز منظومة مصادر المياه، والبُنى التحتية للخدمات المائية والبيئية.

وأوضح مدير خدمات المياه في منطقة حائل خالد الجمعان، أن مشروع ضخ المياه عبر الشبكة للأحياء الجديدة بمركز الحليفة العلياء 200 كم جنوب حائل سيخدم أكثر من 1744 مستفيدًا، كما يسهم في ‏الاستغناء عن قرابة 300 رحلة صهريج شهريًا ضمن خطط رفع الكفاءة ‏التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.‏

وأضاف أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط لشبكة المياه بأطوال ‏تجاوزت 35 ألف متر طولي، وتشييد خزان أرضي بسعة 1000 متر ‏مكعب، وتنفيذ 218 توصيلة مياه للعقارات المخدومة.

وأكد أن إدارة خدمات المياه في منطقة حائل تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي ‏المياه والمعالجة البيئية، من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر ‏المتاحة وتنميتها بهدف استدامتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للعملاء في المنطقة.

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