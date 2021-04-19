عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة

أبرز المواد
احترس.. هذه العادة في رمضان تسبب رفع الضغط الشرياني

احترس.. هذه العادة في رمضان تسبب رفع الضغط الشرياني

أبرز المواد
مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”

مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”

أبرز المواد
الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

منوعات

صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة

صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة
http://almnatiq.net/?p=974205

طرح صندوق الاستثمارات العامة عددًا من الوظائف الشاغرة لحملة درجة الماجستير فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، وفق المسميات والشروط التالية :

تفاصيل الوظائف:
1 – استراتيجيات فئات الأصول المتعددة ، Multi Asset Class Strategies ويشترط:

• درجة الدكتوراه أو الماجستير في المجال الكمي مثل الهندسة المالية أو الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة – بكالوريوس في الأعمال أو أي تخصص كمي.

• سنوات الخبرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.

• الشهادات المهنية المفضلة (إن وجدت)

• يفضل شهادة CFA و FRM. يفضل اللغة العربية.

2 – مساعد أول محترف في إستراتيجية المحفظة ، Portfolio Strategy Professional Senior Associate

• يفضل درجة الماجستير في الهندسة المالية

• سنوات من الخبرة: 6 + سنوات خبرة في مجالات مماثلة

وبين صندوق الاستثمارات العامة، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط (اضغط هنا).

روابط ذات صلة

احترس.. هذه العادة في رمضان تسبب رفع الضغط الشرياني

احترس.. هذه العادة في رمضان تسبب رفع الضغط الشرياني
مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”

مياه حائل تبدأ الضخّ رسميًا لمركز العلياء في “الحائط”
الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*