صندوق الاستثمارات العامة يطرح وظائف شاغرة

طرح صندوق الاستثمارات العامة عددًا من الوظائف الشاغرة لحملة درجة الماجستير فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، وفق المسميات والشروط التالية :

تفاصيل الوظائف:

1 – استراتيجيات فئات الأصول المتعددة ، Multi Asset Class Strategies ويشترط:

• درجة الدكتوراه أو الماجستير في المجال الكمي مثل الهندسة المالية أو الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة – بكالوريوس في الأعمال أو أي تخصص كمي.

• سنوات الخبرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.

• الشهادات المهنية المفضلة (إن وجدت)

• يفضل شهادة CFA و FRM. يفضل اللغة العربية.

2 – مساعد أول محترف في إستراتيجية المحفظة ، Portfolio Strategy Professional Senior Associate

• يفضل درجة الماجستير في الهندسة المالية

• سنوات من الخبرة: 6 + سنوات خبرة في مجالات مماثلة

وبين صندوق الاستثمارات العامة، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط (اضغط هنا).