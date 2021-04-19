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أمانة نجران تنفذ 971 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ 971 جولة رقابية على المنشآت التجارية

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أمانة نجران تنفذ 971 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ 971 جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=974208
المناطق - واس:

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 971 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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