“شؤون الحرمين” توزع الهدايا على المصلين والمعتمرين

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من الهدايا على المعتمرين والمصلين، وذلك بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي.

وتضمنت الهدايا التي جرى توزيعها على سجادات وبعض الكتيبات وماء زمزم، فيما تمت مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

تأتي هذه الخطوة خدمةً لقاصدي بيت الله الحرام، وانطلاقاً من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيداً على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.