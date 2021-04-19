صحة بيشة تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا بمركز لقاحات إضافي

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http://almnatiq.net/?p=974237
المناطق - عسير:

وقف مدير الشؤون الصحية الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني، على جاهزية مركز لقاح كورونا (كوفيد 19) بمبنى ضيافة البلدية بمحافظة بيشة ، للتأكد من التجهيزات الطبية والفنية تمهيداً لبدء تشغيل المركز واستقبال المستفيدين.

وأشرف الشهراني، على المراحل النهائية لتجهيز المركز والخدمات التي سيقدمها للمستفيدين، مساء اليوم الإثنين 7 رمضان، ابتداءً من الثامنة مساءً حتى الثانية صباح اليوم التالي طيلة أيام الأسبوع.

وأكد الشهراني أن مركز لقاحات كورونا بالنقاهة مستمر في استقبال كبار السن لعمر 60 عاماً فما فوق، ضمن مبادرة أولوية.

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