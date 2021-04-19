احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 “بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة
أبرز المواد
 114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية
منوعات
 شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان
أبرز المواد
 الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 صحة بيشة تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا بمركز لقاحات إضافي
أبرز المواد
 ضبط 30 طناً خضروات وأغذية مجهولة المصدر في جدة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: ضبط 1,427 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توزع الهدايا على المصلين والمعتمرين
أبرز المواد
 مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 منصة مدرستي توفر أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

أبرز المواد
“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

أبرز المواد
114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

منوعات

الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط

الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=974244
المناطق - القاهرة:

بدأ الجيش المصري استعداداته لافتتاح مقره الجديد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك عبر احتفالية ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد صمم مقر الجيش المصري الجديد “الاكتاجون” وفقاً للعبقرية الهندسيه المصرية ويتميز بفكر أمنى متقدم، باستخدامة هندسة الحمايه الثلاثيه من الاقتحام بسبب الدوائر، كما صمم المقر الجديد ليتكون من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.

ويعتبر “الاكتاجون” بمبانيه العشرة المتشابهة أكبر مقر لوزارة دفاع في العالم، ويمكن الانتقال بين المباني عبر أنفاق تحت الأرض، ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.

وتعني كلمة “أوكتاغون” ثماني الأضلاع أو الزوايا، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية.

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل
“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*