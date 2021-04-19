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شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان
http://almnatiq.net/?p=974248
المناطق - واس:

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة العديد من الموضوعات منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط : ‏https://2u.pw/PcCe0 ، وقد جُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان.

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