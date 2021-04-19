114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

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المناطق - الشرقية:

استعدت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مبكراً لخدمة مساجد مدينة الجبيل الصناعية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

وقال مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف بن ناصر الشمري “إن الهيئة الملكية بالجبيل افتتحت (6) مساجد بحي المطرفية في منتصف شهر شعبان،  كما عملت على التنسيق مع الإدارات المعنية لعمل الصيانة الدورية للإضاءة والتكييف والصوتيات ونظافة مرافق المساجد قبل بداية الشهر الكريم،  والتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجبيل لتغطية عجز المساجد من الأئمة، إضافة إلى التأكد من جاهزيتها الداخلية وتهيئتها بشكل عام لاستقبال المصلين”. 

وأوضح أنه “عملت إدارة الخدمات الاجتماعية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية في المساجد بالتوعية المكثفة على أهمية لبس الكمامة وتباعد المصلين،  وذلك حرصًا على سلامة المصلين”.

وأضاف: “حرصت الهيئة الملكية بالجبيل على التيسير على المصلين بمواقف للمصلين ولذوي الاحتياجات الخاصة بمساحات شاسعة وكبيرة،  حيث تُولي الهيئة الملكية عناية خاصة ببيوت الله استشعاراً منها بأهميتها لقاطني المدينة، ولعل أبرز ما يلحظه زائر مدينة الجبيل الصناعية نسقًا مِعْمَارِيًّا لافتًا وجميلًا للمساجد والجوامع المنشأة بالمدينة، وقد عزا المسؤولون بالمدينة ذلك إلى المعايير التخطيطية والهندسية التي طورتها الهيئة الملكية، والمستقاة من الخطة العامة للمدينة، ومن دليل المعايير التصميمية والتخطيطية للمساجد التي بُلورت من خلال ورش عمل جمعت شتى التخصصات المناط بها عمارة المساجد”.

يشار إلى أن عدد بيوت الله بمدينة الجبيل الصناعية قد بلغ (28)جامعًا،  و(86) مسجداً.

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