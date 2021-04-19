بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

المناطق - الدمام:

نفذت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، حملة رقابية شامله استهدفت المنشآت الغذائية والصحية والتجارية والباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري إن الحملة تأتي استكمالاً لجهود البلدية وجولاتها الرقابية على الأسواق التجارية والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية ومحلات بيع اللحوم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاشتراطات البلدية اللازمة.

وكشف المهندس الشمري أنه تم زيارة 52 منشأة نتج عنها إغلاق 6 منشآت صحية مخالفة، مبيناً أن أبرز المخالفات تمحورت حول تدني مستوى النظافة العامة ومخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا.

فيما قامت البلدية برفع أكثر من 33 بسطة مخالفة، وذلك ضمن جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل والافتراش العشوائي.

وأهاب المهندس الشمري بضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات والاشتراطات واتباع الممارسات الصحية، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات والكمامات، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية.