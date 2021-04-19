“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وذلك عبر الاتصال المرئي.



واعتمد المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للربع الأول من عام 2021 والمتضمن إنفاق الجمعية في تلك الفترة على النفقات الأسرية والبرامج لمستفيديها مبلغ 8.252.263 ريال منها مساعدات نقدية وإيجار منازل وترميم وتأثيث منازل ورعاية صحية وتأمين طبي ومساعدات طارئة، كما اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصول الجمعية على درجة تقييم 98.17%، وأشاد المجلس بذلك مؤكدا على أهمية استمرار الجمعية في مسيرة التميز المؤسسي والحوكمة.



ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة والتي تهدف إلى اتاحة الفرصـة لأبناء الجمعية من الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية للحصول على مقاعد في الجامعة الحكومية وكذلك الأمهات الذين يرغبون في مواصلة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعة، حيث وفق الاتفاقية سيتم قبول كل من لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي بكليات دراسات الحاسب الآلي والدراسات اللغوية ودراسات إدارة الأعمال.



كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتأمين 30 سيارة للأيتام والأرامل تشمل العديد من المميزات منها خصم بنسبة 10 % على قيمة السيارات ضمن مشروع (تاكسي) الذي يهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على مصدر دخل من خلال العمل بنظام توجيه المركبات أو توصيل الطلبات إضافة إلى وسيلة مواصلات سواء للتعليم أو لقضاء الاحتياجات الأسرية حيث أنهم لا يملكون وسيلة مواصلات حاليا.



كما وافق المجلس أيضا على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية موارد الجمعية المالية والوصول الإعلامي وتوسيع قاعدة الداعمين والمتبرعين للجمعية وأنشطتها التي تهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.



كما اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون وتقرير الأداء التشغيلي للربع الأول 2021م ، وناقش المجلس تقريرا عن حملة “ادخر لأخرتك” والمتضمن الثمانية مشاريع للحملة والشراكات والتسويق الالكتروني والاعلام.