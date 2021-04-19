احدث الأخبار

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة
أبرز المواد
 114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية
منوعات
 شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان
أبرز المواد
 الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 صحة بيشة تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا بمركز لقاحات إضافي
أبرز المواد
 ضبط 30 طناً خضروات وأغذية مجهولة المصدر في جدة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: ضبط 1,427 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توزع الهدايا على المصلين والمعتمرين
أبرز المواد
 مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 منصة مدرستي توفر أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين
أبرز المواد
 وسط الإجراءات الاحترازية.. بدء الاختبارات النهائية بجامعة عبدالرحمن بن فيصل
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

أبرز المواد
114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

منوعات
شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

أبرز المواد

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
http://almnatiq.net/?p=974265

عقد مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اجتماعه التاسع والثلاثون برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء وذلك عبر الاتصال المرئي.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع التقرير المالي للربع الأول من عام 2021 والمتضمن إنفاق الجمعية في تلك الفترة على النفقات الأسرية والبرامج لمستفيديها مبلغ 8.252.263 ريال منها مساعدات نقدية وإيجار منازل وترميم وتأثيث منازل ورعاية صحية وتأمين طبي ومساعدات طارئة، كما اطلع المجلس على تقرير الحوكمة الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصول الجمعية على درجة تقييم 98.17%، وأشاد المجلس بذلك مؤكدا على أهمية استمرار الجمعية في مسيرة التميز المؤسسي والحوكمة.

 ووافق المجلس على توقيع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة والتي تهدف إلى اتاحة الفرصـة لأبناء الجمعية من الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية للحصول على مقاعد في الجامعة الحكومية وكذلك الأمهات الذين يرغبون في مواصلة التعليم الجامعي للالتحاق بالجامعة، حيث وفق الاتفاقية سيتم قبول كل من لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي بكليات دراسات الحاسب الآلي والدراسات اللغوية ودراسات إدارة الأعمال. 

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية مع شركة الجبر للتمويل لتأمين 30 سيارة للأيتام والأرامل تشمل العديد من المميزات منها خصم بنسبة 10 % على قيمة السيارات ضمن مشروع (تاكسي) الذي يهدف لتمكين المستفيدين من الحصول على مصدر دخل من خلال العمل بنظام توجيه المركبات أو توصيل الطلبات إضافة إلى وسيلة مواصلات سواء للتعليم أو لقضاء الاحتياجات الأسرية حيث أنهم لا يملكون وسيلة مواصلات حاليا.

كما وافق المجلس أيضا على توقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات وشركات وتطبيقات إلكترونية تساهم في تنمية موارد الجمعية المالية والوصول الإعلامي وتوسيع قاعدة الداعمين والمتبرعين للجمعية وأنشطتها التي تهدف إلى رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام.

 كما اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون وتقرير الأداء التشغيلي للربع الأول 2021م ، وناقش المجلس تقريرا عن حملة “ادخر لأخرتك” والمتضمن الثمانية مشاريع للحملة والشراكات والتسويق الالكتروني والاعلام. 

روابط ذات صلة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة
شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان
الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط

الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*