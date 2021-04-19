الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل يوم الأربعاء المقبل لقاءً افتراضيًا لندوة الخدمات اللوجستية والتي من المقرر أن تبدأ من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشر مساءً ويشارك فيه عدداً من الخبراء والمختصين ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال المهندس عبدالله العيد على أن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين وتعريفهم بجهود الهيئة الملكية في مجال تطوير منطقة الخدمات اللوجستية وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار وأيضاً التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء على أبرز التقنيات والتطبيقات الابتكارية الحديثة المطبقة بالشركات اللوجستية العالمية، مضيفاً أن من الجهات المشاركة في هذا اللقاء بجانب الهيئة الملكية بالجبيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وشركة أجليتي، وشركة صدارة للكيماويات.

يشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية مما يعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي ويحقق رؤية المملكة 2030 بالمجال الصناعي.