احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل
أبرز المواد
 “بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
أبرز المواد
 بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة
أبرز المواد
 114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية
منوعات
 شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان
أبرز المواد
 الجيش المصري يستعد للانتقال لمبنى “الاكتاجون” الأضخم في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 صحة بيشة تتوسع في حملة التطعيم ضد كورونا بمركز لقاحات إضافي
أبرز المواد
 ضبط 30 طناً خضروات وأغذية مجهولة المصدر في جدة
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: ضبط 1,427 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 “شؤون الحرمين” توزع الهدايا على المصلين والمعتمرين
أبرز المواد
 مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على جازان
أبرز المواد
 منصة مدرستي توفر أداة الاختبارات الإلكترونية للمعلمين
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

أبرز المواد
“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

أبرز المواد
بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

أبرز المواد
114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

114 مسجدًا يستقبلون المصلين في شهر رمضان بالجبيل الصناعية

منوعات

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل

الهيئة الملكية بالجبيل تعقد ندوة الخدمات اللوجستية الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=974268

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل يوم الأربعاء المقبل لقاءً افتراضيًا لندوة الخدمات اللوجستية والتي من المقرر أن تبدأ من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشر مساءً ويشارك فيه عدداً من الخبراء والمختصين ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وأكد مدير إدارة تطوير الأعمال المهندس عبدالله العيد على أن اللقاء يهدف إلى إطلاع المشاركين وتعريفهم بجهود الهيئة الملكية في مجال تطوير منطقة الخدمات اللوجستية وما تتميز به من مقومات جاذبة وممكنة للاستثمار وأيضاً التعريف بالفرص الاستثمارية في هذا المجال.

وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء على أبرز التقنيات والتطبيقات الابتكارية الحديثة المطبقة بالشركات اللوجستية العالمية، مضيفاً أن من الجهات المشاركة في هذا اللقاء بجانب الهيئة الملكية بالجبيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وشركة أجليتي، وشركة صدارة للكيماويات.

يشار إلى أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يصبو إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية في عدد من المجالات الواعدة وذلك على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية مما يعزز الميزان التجاري ويعظم المحتوى المحلي ويحقق رؤية المملكة 2030 بالمجال الصناعي.

روابط ذات صلة

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول

“بناء” توقع اتفاقية مع الجامعة العربية المفتوحة وتعتمد التقرير المالي للربع الأول
بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة

بلدية وسط الدمام تغلق 6 منشآت مخالفة وترفع أكثر من 33 بسطة
شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

شؤون الحرمين تطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*