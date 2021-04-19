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وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير البوسني لدى المملكة

وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير البوسني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=974284
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، سفير دولة البوسنة والهرسك لدى المملكة محمد يوسيتش.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتصل بقضايا المسلمين وشؤونهم في البوسنة.
من جانبه أكد السفير أن مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو يعد من أقوى الروابط بين المملكة العربية السعودية والبوسنة والهرسك، وله دور بارز في بناء العلاقات الدينية والثقافية، كما أن له دور مهم في المجتمع البوسني حيث تقام الدورات والمؤتمرات التعليمية والأنشطة الرياضية.

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