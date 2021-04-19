أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الحرس الوطني المعين بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، قائد قوة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد نايف بن ربيعان بمناسبة تعيينه قائداً لقوة الحرس الوطني بمنطقة جازان.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل القوة والمهام والواجبات المناطة بها وفق الآليات والخطط المعدة بالتنسيق مع كافة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.