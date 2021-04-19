أمانة الشرقية تنفذ 1454 جولة رقابية وتغلق 10 مُنشآت لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الأحد

الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 06/09/1442هـ، 1454 جولة رقابية، و16 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها (10) مُنشآت تجارية مخالفة، وتحرير 48 مخالفة، لمنشآت في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع؛ لمخالفتها تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الرقابية الصحية والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 34 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية، وأنها تعمل على تكثيفها على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس “كورونا”، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وأبانت الأمانة بأنها تعمل على رفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، عبر الخطة التي تم وضعها مسبقا، والتي تهدف لمضاعفة الجهود لتنفيذ جولات ميدانية على كافة المنشآت للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا “، وكذلك معالجة أوضاع المنشآت الغير ملتزمة، واغلاق المخالف منها.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.