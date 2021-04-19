أمير القصيم يدشن وقف “فرحة يتيم” التابع لجمعية “أبناء” ببريدة

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه بالإمارة ، وقف “فرحة يتيم” التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة “أبناء” ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق .

ونوّه سموه بالدعم السخي للدولة – أعزها الله – للقطاع الثالث سعياً لتنميته وتحقيق الأدوار المنوطة به ، مشيراً إلى أهمية المشاريع الوقفية التي تحقق الاستدامة في دعم البرامج وتستهدف جميع الفئات المستفيدة من الجمعية ، مشيداً سموه بالنوعيّة والشمولية في إطلاق المبادرات الخاصة بالجمعية ، من خلال برامج التمكين والتأهيل والتدريب سواءً على مستوى الأسرة أو الفرد.

إثر ذلك اطلع سمو أمير منطقة القصيم على عرض مرئي يتحدث عن وقف “فرحة يتيم” ، للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة “أبناء” ، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 ملايين ريال ، ويتكون من خمسة طوابق تضم 30 وحدة سكنية ، موضحاً العرض المرئي أن هذا الوقف يأتي ضمن المشاريع الوقفية للجميعة التي تسهم في تكامل أدوارها ، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم المستفيدين من برامج وخدمات الجمعية.

وفي نهاية التدشين التقطت الصور الجماعية لسمو الأمير فيصل بن مشعل لأبنائه الأيتام المستفيدين من الجمعية.