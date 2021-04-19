احدث الأخبار

أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع
منطقة جازان
 أمير القصيم يدشن وقف “فرحة يتيم” التابع لجمعية “أبناء” ببريدة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وبرنامج الأمن الفكري
منطقة القصيم
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن انجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
منطقة تبوك
 الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1454 جولة رقابية وتغلق 10 مُنشآت لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الحرس الوطني المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير الشرقية: العناية ببيوت الرحمن من أفضل الأعمال وأقربها إلى الله
المنطقة الشرقية
 موانئ السعودية تسجل زيادة في أعداد الحاويات بنسبة %15 خلال مارس
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير البوسني لدى المملكة
محليات
 دوري السوبر الأوروبي.. ما هو بالتحديد ولماذا أثار ضجة وانقساماً في أوروبا؟
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع

أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع

منطقة جازان
أمير القصيم يدشن وقف “فرحة يتيم” التابع لجمعية “أبناء” ببريدة

أمير القصيم يدشن وقف “فرحة يتيم” التابع لجمعية “أبناء” ببريدة

منطقة القصيم
أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وبرنامج الأمن الفكري

أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وبرنامج الأمن الفكري

منطقة القصيم
أمير تبوك يطلع على تقرير عن انجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن انجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة

منطقة تبوك

أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع

أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع
http://almnatiq.net/?p=974320

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً لإدارة القبائل والمعرفين بديوان الامارة ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع.
وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، بأن هذه التكليفات تأتي حرصا من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة ، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن والمكلفين هم :
-الموظف محمد بن حسن علي الاسمري للعمل مديرا لإدارة شؤون القبائل والنواب والمعرفين.
‏-الموظف علي بن جابر محمد المسعودي للعمل وكيلا لمحافظة الريث.
‏-الموظف حسن بن هاشم حسن ناشري للعمل رئيسا لمركز مقزع.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الحرس الوطني المعين بالمنطقة

أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة الحرس الوطني المعين بالمنطقة
مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على جازان

مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على جازان
‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

‏رئيس هيئة الاركان يزور المنطقة الجنوبية ويلتقي ⁧ب‫المرابطين‬⁩ في ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*