أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً لإدارة القبائل والمعرفين بديوان الامارة ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع.
وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، بأن هذه التكليفات تأتي حرصا من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة ، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.
من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن والمكلفين هم :
-الموظف محمد بن حسن علي الاسمري للعمل مديرا لإدارة شؤون القبائل والنواب والمعرفين.
-الموظف علي بن جابر محمد المسعودي للعمل وكيلا لمحافظة الريث.
-الموظف حسن بن هاشم حسن ناشري للعمل رئيسا لمركز مقزع.
أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً لإدارة القبائل والمعرفين بديوان الامارة ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع.
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