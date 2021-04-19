أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، اليوم قراراً إدارياً يقضي بتكليف عدداً لإدارة القبائل والمعرفين بديوان الامارة ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع.

وأوضح مدير العلاقات والاعلام بالإمارة عادل بن أحمد الزائري ، بأن هذه التكليفات تأتي حرصا من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وسعيهما الدائم والمتواصل للاستفادة من الكوادر المؤهلة للإسهام في عملية التطوير والتنمية بإمارة المنطقة بكافة المراكز والمحافظات بالمنطقة ، ووفقا لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله – وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من جانبهم أعرب المكلفون عن اعتزازهم، بثقة سمو أمير المنطقة ، وما تمثله من حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن والمكلفين هم :

-الموظف محمد بن حسن علي الاسمري للعمل مديرا لإدارة شؤون القبائل والنواب والمعرفين.

‏-الموظف علي بن جابر محمد المسعودي للعمل وكيلا لمحافظة الريث.

‏-الموظف حسن بن هاشم حسن ناشري للعمل رئيسا لمركز مقزع.