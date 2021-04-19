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أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا

أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا

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أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع

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أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا

أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=974333

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا، الذي وفرته الدولة – أيدها الله – في جميع مدن ومحافظات ومراكز المملكة من أجل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والعمل على تكثيف توعية المجتمع بخطورة هذا الوباء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سموه عبر الاتصال المرئي اليوم، مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات، استعرض فيه وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان ما تم إنجازه من توصيات سابقه، وإيجاز لمتابعة أداء الأجهزة الحكومية خلال شهر رمضان المبارك وما تقدمه من خدمات لمستفيديها.

وتمت مناقشة جهود الجهات الرقابية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للقطاعين العام والخاص، وأهمية الاستمرار في ذلك مع تكثيف النشاطات الإعلامية التوعوية بين أفراد وفئات المجتمع، ومراقبة التجمعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأعرب سموه عن شكره للجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والخاصة، داعياً الله أن يرفع هذا الوباء عن الجميع.

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