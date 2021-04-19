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حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

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حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=974339
المناطق - خميس مشيط

أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس/محمد بن ناجم الحويطي أن مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط استقبل خلال الأسبوع الماضي 126 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضروات والفواكه حيث أجري عليها العديد من الاختبارات والتي بلغت 144 اختباراً حيث ثبت مطابقة 69 عينة للمواصفات هذا وقد ثبت عدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 57 عينة كما أشار الحويطي أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات المتوفرة بالبلدية ويتم الكشف عن أي ملوثات غذائية كيميائية او ميكروبايولوجية أو بقايا للمبيدات الحشرية بالإضافة إلى فحص المعادن الثقيلة .
من جهة أخرى بين الحويطي أنه فيما يخص الاصحاح البيئي فإن البلدية تنفذ حملة شاملة للإصحاح البيئي تستهدف جميع ارجاء المحافظة حيث تسعى البلدية في إطار مسئولياتها وضمن أعمالها وخططها في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وجدولة أعمال الرش بالطريقة الصحيحة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات ، بلإضافة إلى حملة التطهير والتعقيم الشاملة والمستمرة التي تقوم بها البلدية على جميع المنشأت والمرافق العامة والميادين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من فايروس كورونا .

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