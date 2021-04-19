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الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

منطقة تبوك
حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

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خلال 6 أيام من رمضان..100 أسرة تسكن منزلها عبر “جود الإسكان”

خلال 6 أيام من رمضان..100 أسرة تسكن منزلها عبر “جود الإسكان”

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أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا

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تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=974343
المناطق- تبوك- فايز السميري:

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري برنامج الزيارات الميدانية التي تنفذها القيادات التعليمية في الإدارة والمنظومة الإشرافية لتقديم الدعم والمساندة لقادة وفرق العمل في المدارس خلال فترة الاختبارات بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم.
وأكد مدير تعليم تبوك خلال زيارته الميدانية اليوم لمتوسطة زيد بن الخطاب على تفعيل أدوار قادة المدارس في الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، وتهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات، وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور، والعناية بدور المرشدين والمرشدات في المدارس المعزز للطلبة خلال مدة الاختبارات، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.كما التقى “العُمري” بأبنائه الطلاب عبر منصة مدرستي وحفزهم على أداء اختباراتهم بهدوء وطمأنينة وتركيز، كما أثنى على دور المعلمين والمعلمات المستمر خلال فترة الاختبارات في تفعيل عمليات القياس والتقويم والمراجعات اليومية عبر منصة مدرستي.

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