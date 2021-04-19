تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

المناطق- تبوك- فايز السميري:

تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري برنامج الزيارات الميدانية التي تنفذها القيادات التعليمية في الإدارة والمنظومة الإشرافية لتقديم الدعم والمساندة لقادة وفرق العمل في المدارس خلال فترة الاختبارات بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم.

وأكد مدير تعليم تبوك خلال زيارته الميدانية اليوم لمتوسطة زيد بن الخطاب على تفعيل أدوار قادة المدارس في الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، وتهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات، وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور، والعناية بدور المرشدين والمرشدات في المدارس المعزز للطلبة خلال مدة الاختبارات، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.كما التقى “العُمري” بأبنائه الطلاب عبر منصة مدرستي وحفزهم على أداء اختباراتهم بهدوء وطمأنينة وتركيز، كما أثنى على دور المعلمين والمعلمات المستمر خلال فترة الاختبارات في تفعيل عمليات القياس والتقويم والمراجعات اليومية عبر منصة مدرستي.