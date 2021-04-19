احدث الأخبار

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال 6 أيام
منوعات
 تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي
منطقة تبوك
 حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا
منطقة عسير
 خلال 6 أيام من رمضان..100 أسرة تسكن منزلها عبر “جود الإسكان”
محليات
 أمير الجوف يؤكد أهمية المبادرة بأخذ لقاح كورونا
منطقة الجوف
 أمانة الشرقية: زراعة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف زهرة وشجرة في حاضرة الدمام
منوعات
 أمير جازان يكلف مديرا للقبائل والمعرفين ووكيلا لمحافظة الريث ورئيسا لمركز مقزع
منطقة جازان
 أمير القصيم يدشن وقف “فرحة يتيم” التابع لجمعية “أبناء” ببريدة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وبرنامج الأمن الفكري
منطقة القصيم
 أمير تبوك يطلع على تقرير عن انجازات وأعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة
منطقة تبوك
 الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1454 جولة رقابية وتغلق 10 مُنشآت لمخالفة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال 6 أيام

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال 6 أيام

منوعات
تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

تعليم تبوك يتابع تقديم الدعم والمساندة للمدارس في الاختبارات عبر منصة مدرستي

منطقة تبوك
حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

حملة تطهير وتعقيم شاملة تقوم بها بلدية خميس مشيط ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من كورونا

منطقة عسير
خلال 6 أيام من رمضان..100 أسرة تسكن منزلها عبر “جود الإسكان”

خلال 6 أيام من رمضان..100 أسرة تسكن منزلها عبر “جود الإسكان”

محليات

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال 6 أيام

أمانة تبوك تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال 6 أيام
http://almnatiq.net/?p=974346
المناطق- تبوك:

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها خلال الـ 6 أيام الماضية من شهر رمضان المبارك أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية أسفرت عن إغلاق 58 منشأة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإصدار 79 مخالفة لمنشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، أهمها لبس الكمامة والالتزام بتفعيل تطبيق توكلنا، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية إلى جانب فحص المرتادين للمحال التجارية والعاملين فيها مع مراعاة تطبيق التباعد مؤكدة أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق جميع التدابير الوقائية وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكل يومي من خلال فرقها الرقابية.ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم “940” أو عن طريق تطبيق بلدي.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف زهرة وشجرة في حاضرة الدمام

أمانة الشرقية: زراعة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف زهرة وشجرة في حاضرة الدمام
الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان

الخثلان يوضح حكم أخذ حبوب منع الحيض لاستغلال شهر رمضان
“سكني”: أكثر من 21 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي خلال الربع الأول 2021

“سكني”: أكثر من 21 ألف أسرة استفادت من خيار البناء الذاتي خلال الربع الأول 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*