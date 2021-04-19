“واجهة قباء” بالمدينة المنورة .. أهم وجهات التسوق في شهر رمضان

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يرتاد أهالي وزوار المدينة المنورة هذه الأيام من شهر رمضان المبارك أسواق “واجهة قباء” التي تتميز بأقسام متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع مع تقيد الجميع بكافة اﻹﺟﺮاءات الاحترازية واﻟﺼﺤﯿﺔ .

وتتميز أسواق “واجهة قباء” بقربها من المسجد النبوي ، ويتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق المشاة الذي يمتد إلى مسجد قباء ، إضافة إلى وجود مجموعة من الفنادق والأبراج السكنية الذي تم تطويرها وإعادة تأهيلها لتتناسب مع الحياة العصرية، مع الحفاظ على طابعه التراثي ، كما أن الجهة المشغلة للسوق خصصت عدة مواقع لأكثر من 200 أسرة منتجة بإنتاجات متنوعة تشمل الحلويات، والاكسسوارات والأكلات الشعبية ، وبيع الملابس ،وألعاب للأطفال.