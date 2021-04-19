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أكثر من 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أيام بـالرياض.. وأمير المنطقة يوجه بتشديد الرقابة

أكثر من 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أيام بـالرياض.. وأمير المنطقة يوجه بتشديد الرقابة

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“واجهة قباء” بالمدينة المنورة .. أهم وجهات التسوق في شهر رمضان

“واجهة قباء” بالمدينة المنورة .. أهم وجهات التسوق في شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=974387
المناطق - واس

يرتاد أهالي وزوار المدينة المنورة هذه الأيام من شهر رمضان المبارك أسواق “واجهة قباء” التي تتميز بأقسام متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع مع تقيد الجميع بكافة اﻹﺟﺮاءات الاحترازية واﻟﺼﺤﯿﺔ .
وتتميز أسواق “واجهة قباء” بقربها من المسجد النبوي ، ويتوسطها على طول 3 كيلو مترات طريق المشاة الذي يمتد إلى مسجد قباء ، إضافة إلى وجود مجموعة من الفنادق والأبراج السكنية الذي تم تطويرها وإعادة تأهيلها لتتناسب مع الحياة العصرية، مع الحفاظ على طابعه التراثي ، كما أن الجهة المشغلة للسوق خصصت عدة مواقع لأكثر من 200 أسرة منتجة بإنتاجات متنوعة تشمل الحلويات، والاكسسوارات والأكلات الشعبية ، وبيع الملابس ،وألعاب للأطفال.

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