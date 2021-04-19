أمير الحدود الشمالية يلتقي المواطنين بالمنطقة

المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، المواطنين بالمنطقة وذلك في إمارة المنطقة.

وحث سموه الجميع إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاحات عبر المراكز الطبية بالمنطقة لتعزيز مناعة المجتمع الذي يسهم باذن لله في عودة الحياة لطبيعتها دون قيود ، منوها على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الاتجاه، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

