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محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

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أمير الحدود الشمالية يلتقي المواطنين بالمنطقة

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محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ
http://almnatiq.net/?p=974406
المناطق - واس

التقى معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم , نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عبدالله الجعيد ومشرف جمعية ساعد في المحافظة محمد صالح سالم .
وتسلم معاليه التقرير الربع السنوي لمنجزات وأعمال الجمعية بالمحافظة الذي اشتمل على الجهود والحالات التي تمت مباشرتها وتقديمها للمواطنين والمقيمين , كما اطلع على الخطة التي تقدم خلال موسم الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً.
وثمن الميموني جهود الجمعية وما تقدمه من أعمال تطوعية .

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