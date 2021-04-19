محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

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التقى معالي محافظ الطائف سعد الميموني اليوم , نائب رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد للبحث والإنقاذ عبدالله الجعيد ومشرف جمعية ساعد في المحافظة محمد صالح سالم .

وتسلم معاليه التقرير الربع السنوي لمنجزات وأعمال الجمعية بالمحافظة الذي اشتمل على الجهود والحالات التي تمت مباشرتها وتقديمها للمواطنين والمقيمين , كما اطلع على الخطة التي تقدم خلال موسم الأمطار التي تشهدها المحافظة حالياً.

وثمن الميموني جهود الجمعية وما تقدمه من أعمال تطوعية .